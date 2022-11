Gedicht in stalen letters wint belangrijke designprijs

Enkele jaren geleden verkaste Herman Rohaert van Sint-Truiden naar Kozen. “Ik schreef daar ook een gedicht over, het afsluitende gedicht uit mijn bundel ‘beyond here lies nothin’. Het verwoordt mijn nieuwe levenssituatie in een nieuw huis: een zoeken naar thuiskomen en zich vestigen, maar tegelijk ook naar steeds in beweging willen blijven” zo licht Herman het project toe. Het gedicht kreeg zelfs een plek op de zijgevel. “Ik werk al jaren samen met ontwerper Jo Klaps. Hij is professor aan de U Hasselt en verder ook scenograaf en tentoonstellingbouwer. In het verleden hebben we samen al een servies gemaakt met daarop gedichten en kunstwerken. Verder heeft Jo ook het eerste houten boek ter wereld ontworpen met daarin één gedicht van mij.” Voor dit ontwerp heeft Jo Klaps nu een totaal nieuw lettertype ontworpen. Dat heeft hij afgeleid heeft van een bordje met tekst ‘levensgevaar’ dat hij redde bij de ontmanteling van C-mine. ‘Met nieuwe technieken heb ik die letters opgemeten, gedigitaliseerd en aangevuld tot een volledig alfabet. Zo kunnen ze opnieuw worden gebruikt. Het proces om van analoog naar digitaal naar opnieuw analoog te gaan, boeit me erg” aldus Jo. En dit lettertype is dus gebruikt om het gedicht van Herman in gepoederlakt staal uit te werken. “Ik koos voor een uitvoering in fel oranje, een iconische kleur die het eerst gebruikt werd door BMW in de jaren 60 voor zijn modellen uit de 3-reeks” zo vertelt Herman enthousiast, wanneer hij met het twee meter hoge werk op de foto gaat. De jury van de gerenommeerde Henry van de Velde Awards is ook zeer enthousiast over het ontwerp: “Het is een mix van ambachtelijke kennis en kunde die wordt vertaald naar hedendaagse productiemethodes. Zo blijft een stukje grafische geschiedenis voor toekomstige generaties bewaard.” De jury besloot daarom om het werk een Award toe te kennen in de categorie ‘Graphics”. Het bijzondere gedicht valt dus al zeker in de prijzen, alleen kan het publiek nog stemmen of het brons, zilver of goud wordt. “Jo en ik zijn alvast heel blij dat we in de prijzen vallen en erkenning krijgen. Maar uiteraard hopen we stiekem op veel stemmen en zou een gouden award de mooiste bekroning zijn” zo besluit Herman. len

U kunt stemmen voor dit werk voor de Henry van de Velde Awards via deze website: www.henryvandevelde.be