Mercedes bovenaan tijdens eerste oefensessie GP van Abu Dhabi, Lewis Hamilton snelste

Lewis Hamilton heeft tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Abu Dhabi de snelste tijd gereden. Het Mercedes F1 team sloot met beide wagens helemaal bovenaan de oefensessie af want George Russell reed de tweede tijd. Max Verstappen nam niet deel aan de sessie, hij stond zijn wagen af aan Liam Lawson voor de verplichte ‘jongerentest’.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dit weekend vindt in Abu Dhabi de laatste race van het F1-seizoen 2022 plaats. Voor verschillende rijders wordt het ook, al dan niet voorlopig, de laatste F1-race uit hun carrière. Daarbij naast Sebastian Vettel ook Daniel Ricciardo en Nicolas Latifi.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Verschillende jonge rijders krijgen in Abu Dhabi tijdens de eerste oefensessie ook de kans om extra F1-ervaring op te doen. Dat leidde tijdens de sessie meermaals tot problemen of vergissingen, de meest spectaculaire schuiver was echter voor Logan Sargaent die zijn F1-bolide nipt uit de muur wist te houden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het was ook uitkijken naar wat Mercedes zou kunnen presteren op het Yas Marina Circuit, een circuit dat naar eigen zeggen minder goed bij hun F1-bolide past. Na de overwinning in Brazilië waren de verwachtingen echter hooggespannen om een moeilijk seizoen in schoonheid af te sluiten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Uiteindelijk was het ook Mercedes dat met beide wagens bovenaan de oefensessie afsloot. Lewis Hamilton reed daarbij de snelste tijd, voor teamgenoot George Russell. Wereldkampioen Max Verstappen komt pas tijdens de tweede oefensessie in actie. Tijdens deze oefensessie stond hij zijn wagen af aan Liam Lawson voor een tijdens het seizoen verplichte ‘jongerentest’ op vrijdag.

Meer F1-nieuws:- Teleurgestelde Mick Schumacher: “Mijn F1-hoofdstuk is nog niet afgesloten”- Sergio Perez ontkent: “Crash tijdens kwalificatie in Monaco was niet opzettelijk”- Moeder van Max Verstappen krijgt haatdragende reacties na vermeende Instagram-post over ‘vreemdgaande’ Sergio Perez- VIDEO: Het legendarisch moment tussen Kevin Magnussen en Nico Hulkenberg “Suck my balls!”- Neem deel aan het WK voetbal-spel: 15 000 euro aan prijzen! (F1journaal.be)