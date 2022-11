Pearl (43) maakt unieke sacochen met een zotte twist: “Een handtas in beton of marmer is ook sierlijk”

Bij Paarl, de in opvallend blauw geverfde handtassenwinkel in Onderbergen, stap je niet binnen om een serieproduct te kopen. “Ik heb een tiental eigen ontwerpen maar dan nog is elke handtas die hier wordt verkocht een uniek stuk dat op maat van de klant wordt gemaakt”, zegt zaakvoerder en ontwerpster Pearl De Buck (43).

Haar meest originele handtassen zijn ongetwijfeld die met een front plaat in beton of marmer. Recent kwam daar nog een model bij dat helemaal is vervaardigd uit rubber en hout. Misschien wel het meest verrassende aan al die tassen is hoe sierlijk en elegant ze stuk voor stuk ogen. (lees verder onder foto)

Deze handtas is helemaal opgetrokken uit hout en rubber — © David Van Hecke

“Dit is echt mijn ding”, zegt Pearl. “Ik wil altijd out-of-the-box denken. En ik wou iets creëren dat niemand ooit gedaan heeft.” Check. Enkele jaren geleden raakte ze op een beurs geïntrigeerd door twee studenten die objecten in licht beton bouwden voor interieurs. “Ik vroeg hen of ze ook iets konden maken om te verwerken in een handtas. Zo is de bal aan het rollen gegaan.”

“Na de betonnen handtas kwam de firma Potier Stone uit Maldegem zelf met het idee voor een marmeren handtas. Niet evident, want eerst moet een dikke plak marmer in verwarmde toestand op een aluminium plaat worden gelijmd, waarna het marmer wordt weggesneden tot een plakje van amper 2 millimeter dik dat daarna wordt glad geschaafd. Het ziet er fragiel uit maar door de verlijming is het zo goed als onbreekbaar.” (lees verder onder foto)

Aan deze hangt een front van gekleurd glas — © David Van Hecke

Pearl wil twee misverstanden over haar ongewone handtassen uit de wereld helpen: “Ze zijn niet zwaar en ze zijn eigenlijk ook niet duur. De prijzen schommelen tussen 375 en 600 euro, wat echt niet veel is voor alle uren handwerk die erin gestoken zijn. Maar ik wil niet enkel rijke klanten hebben. Mijn creaties moeten toegankelijk blijven.”

Pearl heeft al enkele tientallen van haar ongewone handtassen verkocht. “Dat gebeurt bijna allemaal via mond-tot-mond reclame.”

Porselein

Haar meest recente ontwerp is een handtas met een zwart-groen glazen front, dat Pearl ontwierp in nauwe samenwerking met de Gentbrugse glaskunstenaar Veerle Verschooren. Ze speelt al met het idee voor een exemplaar afgewerkt met porselein. “En mijn ultieme droom is om een handtas te maken die volledig is opgetrokken uit goud.”

INFO: Paarl Handbags, Onderbergen 74, 9000 Gent, www.paarl.be