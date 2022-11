Dit is de nieuwe vlam van Lotte Vanwezemael

Het nieuws dat Lotte Vanwezemael, ook bekend als Seksuolotte, opnieuw vlinders in haar buik heeft, wordt door een betrouwbare bron bevestigd aan onze redactie. In haar Instagramstories deelde ze een foto van Max en tagde ze hem in een foto van een romantisch dinertje.

De Hoeseltse Max Henrard is snowboarder en medezaakvoerder van het familiebedrijf A+ Automation in Genk. In 2021 berichtte Het Belang van Limburg dat hij het bedrijf samen met zijn zus Axelle Henrard zou overnemen van hun vader. Het bekend restaurant Klost’r in Riemst is ook in handen van de familie.

Lotte Vanwezemael wil bij monde van manager Kevin Destadsbader niet spreken van een officiële relatie, maar “wil met veel plezier bevestigen dat ze aan het daten zijn”.

Vorige relaties

Ongeveer een jaar geleden bevestigde Lotte Vanwezemael officieel dat ze een punt had gezet achter haar ruim zeven jaar durende relatie met Kris Palmans: ze woonden ook samen in Kaulille. Niet veel later hadden de roddelbladen een stevige kluif aan een vermeende relatie tussen Lotte en PSV-voetballer Yorbe Vertessen. Hij werd gespot tijdens opnames van Dancing with the Stars en Lotte op wedstrijden van PSV. “Maar we zijn gewoon vrienden”, verduidelijkte de aanvaller van PSV in onze krant. “Haar stiefbroer is een grote PSV-fan. Samen zijn ze eens naar een wedstrijd komen kijken en toen heeft Lotte mij een berichtje gestuurd, zijn we beginnen praten en is daar een vriendschap uit gebloeid. Meer dan dat is het niet.”