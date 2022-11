Nieuwe planning voor asfaltwerken Bosstraat in Lummen: bedrijven toch bereikbaar

De bedrijven zoals bpost en koeriersbedrijf DPD aan de Bosstraat zullen op vrijdag 25 november dan toch niet een hele dag onbereikbaar zijn. Beleidscoördinator grondgebiedzaken van de gemeente Lummen Ivo Hulshagen: “Donderdagavond hebben we een e-mail met meer info en een kaartje verzonden naar de beschikbare adressen van ondernemingen in de Bosstraat. Volgende week donderdag zal de aannemer zoals gepland de toplaag affrezen en die dag blijft afwisselend doorgaand verkeer mogelijk. Vrijdag om 7 uur start de aannemer vanaf de kant van woonwijk tot aan de toegang van DPD met het spuiten van een kleeflaag (deel A en B op plan). Aansluitend wordt een nieuwe toplaag gezet. Na 9 uur volgt het resterende deel van de Bosstraat tot aan de rotonde van de Ringlaan. Na het spuiten van de kleeflaag is de Bosstraat niet meer toegankelijk vanaf de rotonde. Rond 12 uur zullen de paaltjes aan de Bosstraat verwijderd worden die normaal gezien de woonstraat afsluiten. De Bosstraat zal dan vanaf die zijde toegankelijk zijn tot aan de meest oostelijke toegang naar de laadkades van de bpost (deel A op plan). Het noordelijk deel van de bedrijvenzone is dan langs die toegang bereikbaar (groene pijlen op plan). Naarmate de asfalt afgekoeld is zal de Bosstraat geleidelijk verder open gesteld worden. Vanaf ongeveer 17 uur kan de weg vermoedelijk volledig open gesteld worden. Het zijn benaderende tijdstippen en de planning is afhankelijk van de weersvoorspellingen. Dinsdag beslissen we of deze planning gehandhaafd blijft”, aldus Ivo Hulshagen. (Koen Luts)

© rr