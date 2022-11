Al vijftig gebouwen langs Noord-Zuid opgekocht: akkoord voor sloop, maar pas verhuis in 2025

In april van dit jaar werd het voorkeursbesluit van de Noord-Zuid verbinding door de Vlaamse regering goedgekeurd. Daarbij worden twee tunnels aangelegd. Eentje in het centrum van Helchteren en eentje in het centrum van Houthalen. Nog wordt een bedding voorzien voor een elektrische tram. Om de werken ook te kunnen uitvoeren heeft de Vlaamse regering een verwervingsprocedure opgestart. “Blijven samenwerken in dialoog met alle betrokkenen is voor ons erg belangrijk”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Vanuit de Werkvennootschap worden gesprekken opgezet om concrete afspraken te maken. Op één na zijn al 50 van de 150 te slopen gebouwen via een vrijwillig akkoord verworven. Ondertussen lopen de aanmeldingen om gesprekken op te starten rond vrijwillige verwervingen nog steeds binnen. Daarmee ligt het tempo van het aantal akkoorden en akten hoger dan we initieel verwacht hadden.”

Begeleiding

Volgens Peeters blijft het niet bij een verkoopovereenkomst. “Samen met het voorkeursbesluit is er ook een begeleidingsplan goedgekeurd”, gaat Peeters verder. “Van daaruit worden bewoners en ondernemers geholpen bij het zoeken van een nieuwe woning of handelspand.” Het is de dienst Vastgoedtransacties van De Werkvennootschap die een bod doet op basis van het schattingsverslag om van daaruit onderhandelingen te kunnen opstarten. Na het verlijden van de akte krijgen de eigenaar en - afhankelijk van de afspraken - de huurder de overeengekomen vergoeding. Toch moeten ze niet meteen verhuizen. Voor huurders is in de planning voorzien dat ze begin 2025 hun panden moeten verlaten en voor eigenaars is dat midden 2025. In het najaar van 2025 beginnen de sloopwerken en in 2026 gaan de werken van start voor de aanleg van de nieuwe Noord-Zuid verbinding. Verwacht wordt dat die in 2030 kunnen worden afgerond.