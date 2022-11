Limburgse politiezone brengt eerbetoon aan doodgestoken Brusselse collega: “Dit treft ons in het hart”

Hoogcommissaris Freddy Gevaert: “Via deze kleine plechtigheid houden we er als korps aan, ons diep medeleven te betuigen aan de familie, vrienden en collega’s van Thomas en wensen we Jason een goede verzorging en spoedig herstel toe. De lafheid en bruutheid van de aanval schokt ons allen en treft onze politiefamilie in het midden van ons hart. We veroordelen deze weerzinwekkende daad, net zoals elke vorm van fysiek of verbaal geweld tegen politie en overige hulpverleners. Het is onaanvaardbaar dat men aan een gezagsdrager raakt, punt… De politie is er om de bevolking ten dienste te staan, niet om afgemaakt te worden.” Na deze woorden volgde The Last Post en werd even stilte gehouden.