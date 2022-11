Thierry Neuville blijft kopman bij Hyundai Motorsport: “Klaar voor een nieuw kampioenschapsjaar”

Rallypiloten Thierry Neuville en Esapekka Lappi rijden in 2023 een volledig programma in het WRC. Van Neuville was dat al geweten maar dat Lappi een volledig seizoen krijgt, is toch wel een verrassing. De derde wagen wordt gedeeld door Dani Sordo en Craig Breen, die na een mislukt seizoen bij Ford terugkeert naar het team dat hij in 2021 verliet.

Luttele uren nadat Toyota zijn rijders voor 2023 bekend maakte, stuurde ook Hyundai Motorsport een persbericht de wereld in over hun rijders voor volgend jaar. Bij Toyota zullen de Finse wereldkampioen Kalle Rovanperä en de Brit Elfyn Evans met de hybride Toyota Yaris Rally1 een volledig seizoen afwerken. Thierry Neuville en Dani Sordo maken al sinds 2014 deel uit van het team. De Belg kende een moeilijk seizoen gekruid met tal van technische problemen en enkele rijdersfouten. Nadat hij eerder op het jaar de beste was in de rally van Griekenland, won de Belg afgelopen zondag in Japan de slotwedstrijd van het WK.

“We kunnen vol goede moed en met de nodige motivatie naar volgend seizoen kijken, wetende dat we sterke en ervaren rijders hebben”, zegt Neuville. “Esapekka is een geweldige aanwinst voor ons team en ik weet zeker dat hij een belangrijke bijdrage zal leveren aan onze missie. Het is ook leuk om Craig terug te hebben, die een derde auto deelt met Dani. Het is een goede combinatie van bekende gezichten en nieuw bloed, die ons zeker een nieuwe impuls zal geven aan het begin van een nieuwe campagne. De teamgeest is echt een belangrijke waarde bij Hyundai Motorsport, waarbij alle leden van het bedrijf bijdragen aan onze doelstellingen; met onze bevestigde crew line-up zijn we nu in goede vorm op weg naar een nieuw kampioenschapsjaar.”

Neuville (r) met zijn co-piloot Martijn Wydaeghe. — © AFP

Ott Tänak nam afscheid van het team en zijn zitje wordt ingenomen door Esapekka Lappi, die in 2017 in zijn debuutjaar met een Toyota de Rally van Finland wist te winnen. Na die zege kon Lappi niet bevestigen en verliet hij Toyota voor Citröen. Toen dat team ermee ophield, ging hij naar Ford om dit seizoen opnieuw bij Toyota aan de slag te gaan waar hij samen met Ogier de derde wagen deelde. In 2023 begint hij aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière.

Craig Breen verliet eind 2021 Hyundai voor Ford maar ook hij kon niet overtuigen. Na een tegenvallend seizoen werd zijn tweejarig contract in onderling overleg ontbonden waarna de Ier terugkeert naar Hyundai. Dani Sordo voelt zich goed in zijn sas bij Hyundai en is er ondertussen, net als Neuville, deel van het meubilair, met dat verschil dat de Spanjaard een beperkt programma rijdt. Met 182 WK-rally’s op de teller is hij de meest ervaren rijder van het kampioenschap.