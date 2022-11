Child Focus zet in op preventie tegen grooming: “Een verbetering is niet meteen in zicht”

In 2021 werden wereldwijd 84 miljoen foto’s en video’s van seksueel kindermisbruik gemeld, een stijging van 35 procent tegenover 2020. “Een verbetering is niet meteen in zicht”, zegt Child Focus. “En we zien ook een nieuwe evolutie: er wordt steeds meer misbruik gemaakt van beelden die de slachtoffers zelf hebben gemaakt - al dan niet onder druk of na manipulatie.”

In de meeste gevallen van grooming zijn de slachtoffers meisjes onder de zestien jaar. Child Focus werd vorig jaar 43 keer gecontacteerd voor een geval van grooming. “En dat is slechts het topje van de ijsberg”, zegt Heidi de Pauw, CEO bij Child Focus. “Het aantal reële gevallen ligt ongetwijfeld veel hoger omdat jongeren hier niet altijd mee naar buiten durven komen.”

Het fenomeen van grooming of grensoverschrijdende sexting is dus in opmars. Om die evolutie tegen te gaan en jongeren bewust te maken, ontwikkelde Child Focus een online preventiespel: OK Groomer. Het spel zal beschikbaar zijn op het platform Roblox.

“OK Groomer” is een 3D-wereld met kleine spelletjes die kinderen de juiste reflexen moet aanleren om valstrikken, risico’s en manipulatietechnieken van groomers te vermijden. Het spel zal officieel gelanceerd worden op 20 december, net voor de schoolvakantie.

Het is zeker geen overbodige luxe om kinderen dergelijke reflexen aan te leren: het eerste contact tussen een manipulator en een slachtoffer gebeurt alsmaar meer via een spelplatform met chatfunctie, om vervolgens over te schakelen naar sociale media.

Child Focus nodigt ouders uit om interesse te tonen in de spelletjes die hun kinderen online spelen. De stichting ontving vorig jaar 2.147 meldingen van seksuele misbruikbeelden van kinderen. De organisatie heeft ook bijgedragen aan de verwijdering van 71.000 beelden van het internet dankzij Arachnid, een tool die deze beelden proactief opzoekt en meldt.