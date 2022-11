Laatste oefenmatch voor een WK: veel kan je er meestal niet van leren. Behalve die ene keer

De Rode Duivels spelen tegen Egypte hun laatste oefenwedstrijd voor het WK echt begint. We kijken er allemaal naar uit, zien wat bondscoach Roberto Martinez en de spelers uit hun hoed toveren. De geschiedenis leert dat we het belang ook niet moeten overschatten met het oog op de uiteindelijke prestaties op het WK. Behalve die ene keer in die oefenwedstrijd voor het WK 2018 dat voor de Rode Duivels zo succesvol was.

3 juni 1982: België-Ajax 4-2

Ja hoor, u ziet het goed. Als laatste oefenduel voor het vertrek naar het WK in Spanje spelen de Rode Duivels een onofficiële interland tegen clubteam Ajax. Waarom? Omdat twee jaar eerder als uitzwaaiwestrijd voor het vertrek naar het EK 1980 een duel tegen Roemenië stond geprogrammeerd. Daar lokte ocharme 3.000 toeschouwers naar de Heizel. Ajax werd uitgenodigd omdat Johan Cruijff daar opnieuw speelde. Het werkte want deze keer zaten er 30.000 mensen op de tribune. Het was tevens de afscheidswedstrijd van Wim Jansen, legendarisch Oranje-international en goede vriend van Cruijff. De wedstrijd zelf was een aangenaam kijkstuk maar meer moest er niet worden achter gezocht. De Duivels kwamen wel 1-2 achter maar zetten dat nog recht om een week later in de openingswedstrijd van het WK Argentinië met 1-0 te verslaan.

19 mei 1986: België-Joegoslavië 1-3

Paniek in het Belgisch huis. Net voor de afreis naar het WK in Mexico werden de Rode Duivels simpel weggespeeld door Joegoslavië, dat zich niet eens had kunnen kwalificeren voor het WK. Na 36 minuten stond het al 0-3. Bondscoach Guy Thys was het wel duidelijk: de jongeren Stéphane Demol en Patrick Vervoort waren nog te groen en werden aan de rust gewisseld. Het werd nog 1-3 maar in Mexico bleek in de groepsfase dat dit geen ongeluk was. De Duivels deden het slecht en uit wanhoop gooide Thys dan maar weer Demol en Vervoort in de strijd. Het was een gouden ingreep want de Rode Duivels werden vierde nadat ze in de halve finale verloren van de latere wereldkampioen Argentinië met een schitterende Maradona.

Later op het WK werd België uitgeschakeld door onder meer een geweldige Maradona. — © Getty Images

6 juni 1990: België-Polen 1-1

Even oefenen tegen een land dat zich niet voor het WK in Italië kon kwalificeren. Viel dat even tegen. Na een kwartier stonden de Polen al op een 0-1 voorsprong tegen de typeploeg van de Rode Duivels. Wanhoop sloeg toe. Bondscoach Guy Thys had Jan Ceulemans ten voordele van Marc Van der Linden op de bank gezet, iets wat hij ook in de eerste wedstrijd op het WK zou doen. De Duivels konden pas gelijkmaken na een blunder van de Poolse doelman Wandzik. Het WK van de Duivels strandde in de tweede ronde met een doelpunt van de Engelsman David Platt in de laatste minuut van de verlengingen. Jan Ceulemans was uitblinker.

8 juni 1994: België-Hongarije 3-1

De oefeninterland ervóór staat meer in het geheugen gegrift. Vier dagen eerder voetbalden de Duivels tegen Zambia een recordscore bij elkaar: 9-0. Met vijf goals van de genaturaliseerde topschutter Josip Weber. Vier dagen later lapte Weber er nog eentje binnen in de 3-1 tegen Hongarije. Het was ook de interland waarin Luc Nilis na 24 wedstrijden voor de nationale ploeg voor het eerst scoorde. Uitgerekend dat zorgde voor een splijtzwalm. Wie in de spits? Topschutter Weber of de eindelijk scorende Nilis? Bondscoach Paul Van Himst koos voor Weber en dat viel niet bij iedereen even goed. De Rode Duivels startten op het WK met zeges tegen Marokko en Nederland maar leden een blamerende nederlaag tegen Saoedi-Arabië met Weber die kans op kans miste. Zijn vijf goals tegen Zambia waren ver weg. In de volgende ronde lagen ze eruit tegen Duitsland.

6 juni 1998: België-Paraguay 1-0

De Belgen wonnen dan wel maar Paraguay maakte een zwakke indruk. Het bracht niets voor elkaar. Toch zorgde de zege voor fricties in het Belgische kamp. Sterspeler Enzo Scifo, door bondscoach Georges Leekens terug bij de Rode Duivels gehaald, zat op de bank. Na de rust mocht hij invallen en scoorde de 1-0. Toch leek het erop dat hij op het WK niet zou starten tegen Nederland. Wat Scifo zenuwachtig maakte. Het bleek een juist voorgevoel want Scifo bleef in de eerste WK-wedstrijd tegen Nederland 90 minuten op de bank. Het zou uitmonden in een ruzie tussen Leekens en de boze Scifo. De Belgen overleefden de groepsfase niet, de enige keer van de recentste zeven deelnames. En Paraguay? Dat haalde de tweede ronde wel en werd pas na verlengingen uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Frankrijk.

Enzo Scifo tegen Paraguay in 1998.

26 mei 2002: België-Costa Rica 1-0

Een wedstrijd die werd gespeeld in Kumamoto, de Japanse thuishaven van de Rode Duivels. Het was andermaal niet veel zaaks tegen een land dat op dat moment niet veel voorstelde en voor het eerst op het WK aanwezig was. Glen De Boeck, Johan Walem en Daniel Van Buyten zorgden door blessures voor paniek maar behalve De Boeck zijn ze toch klaar voor de eerste wedstrijd. Bart Goor scoorde het enige doelpunt. Deze flauwe oefenwedstrijd was de voorbode van een flauw begin van het toernooi met gelijke spelen tegen Japan en Tunesië. De Rode Duivels herpakten zich evenwel en in de tweede ronde worden ze uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Brazilië. Niemand sprak nog over de flauwe partij tegen Costa Rica.

7 juni 2014: België-Tunesië 1-0

Een oefenduel met wat extra symboliek. Georges Leekens, die twee jaar eerder de Rode Duivels in de steek liet voor enkele euro’s meer bij Club Brugge, was na wat omzwervingen bij Tunesië als bondscoach beland. Hij haalde het WK niet, bondscoach Marc Wilmots wel. Het dreigde een sof te worden tot invaller Dries Mertens één minuut voor tijd toch voor de verlossing zorgde. 1-0. Veel werd er niet geleerd van die wedstrijd. Het duel bleef vooral bij door een hagelbui die voor een onderbreking van de wedstrijd zorgde en veel auto’s in de buurt van het stadion beschadigde. Op het WK zouden de Rode Duivels in de kwartfinale tegen de latere verliezende finalist Argentinië sneuvelen. Een zeer degelijk toernooi, veel beter dan die oefenwedstrijd tegen Tunesië.

Een jonge Eden Hazard in actie tegen Tunesië in 2014. — © BELGA

11 juni 2018: België-Costa Rica 4-1

De enige van al die laatste oefenduels die in positieve zin richtinggevend was voor wat op het WK zou volgen. Ondanks een vroege 0-1 achterstand walsten Eden Hazard, Romelu Lukaku en co over Costa Rica dat niet op het WK aanwezig zou zijn. De lijn werd doorgetrokken tot in Rusland waar de Rode Duivels pas in de halve finale tegen een stug Frankrijk sneuvelden en uiteindelijk hun beste WK-prestatie ooit – derde – zouden leveren.