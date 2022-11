Na crisis in kinderopvang: Katrien Verhegge stapt op als topvrouw van agentschap Opgroeien

Katrien Verhegge, leidend ambtenaar van het agentschap Opgroeien, stapt op. Dat meldt ze in een bericht aan haar medewerkers. Verhegge lag al enige tijd onder vuur na de moeilijke situatie in de kinderopvang.

“Met echt heel veel pijn in het hart heb ik in onderling overleg met onze minister Crevits beslist om mijn mandaat als administrateur-generaal van Opgroeien neer te leggen”, zo kondigt Verhegge aan vertrek bij het agentschap aan. “Het tragisch overlijden van een kindje in de kinderopvang, dat mij van de eerste dag heel sterk heeft aangegrepen, heeft echter geleid tot een ongelooflijke storm voor de kinderopvang. Deze storm is uitgemond in een heel persoonlijke aanval op mij als leidend ambtenaar van ons agentschap. Ik wou blijven vechten omdat ik het zo oneerlijk vind ten aanzien van al de inzet die ik dagelijks zie binnen ons agentschap, maar dit nu niet meer mogelijk.”

“Ik hoop oprecht en uit heel mijn hart dat deze beslissing uiteindelijk toch positieve vruchten nalaat. Eerst en vooral voor de kinderopvang”, schrijft ze. “Hopelijk leidt deze crisis tot een versterkte waardering en loutering voor de sector. Maar hopelijk leidt dit ook tot de nodige kansen en oplossingen voor alle jongeren, die al dan niet nood hebben aan ondersteuning of jeugdhulp.”

Wat Verhegge nu verder zal doen, is niet duidelijk, schrijft ze.

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) bevestigt op Twitter dan Verhegge opstapt.

