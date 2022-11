ATP Finals. Fritz verslaat Auger-Aliassime en volgt Ruud naar halve finales

Taylor Fritz (ATP 9) heeft zich geplaatst voor de halve finales van de ATP Finals in het Italiaanse Turijn. De Amerikaan versloeg op de derde en laatste speeldag in de groene groep de Canadees Félix Auger-Aliassime (ATP 6) in drie sets: 7-6 (7/4), 6-7 (5/7) en 6-2. De partij duurde 2 uur en 47 minuten. Fritz plaatst zich dankzij de zege voor de halve finales.

Eerder donderdag nam Rafael Nadal (ATP 2) in dezelfde groene groep met een overwinning afscheid van de ATP Finals. De Spanjaard versloeg in zijn laatste groepswedstrijd de Noor Casper Ruud (ATP 4) met 7-5 en 7-5. De match duurde een uur en 44 minuten. Na eerdere nederlagen tegen Fritz en Auger-Aliassime was Nadal al uitgeschakeld voor een plaats in de halve finales. Ruud was op zijn beurt al verzekerd van een ticket voor de laatste vier nadat hij Auger-Aliassime en Fritz had verslagen.

© AFP

In de rode groep is de Serviër Novak Djokovic (ATP 8), na zeges tegen de Rus Andrey Rublev (ATP 7) en de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 3) al zeker van een plaats in de halve finales. Rublev en Tsitsipas bekampen elkaar vrijdag in een rechtstreeks duel om het tweede ticket voor de laatste vier. Voor de Rus Daniil Medvedev (ATP 5) is het na twee nederlagen in de rode groep afgelopen.

Aan de ATP Finals nemen de acht beste tennissers van het voorbije seizoen deel. De top twee van elke poule plaatst zich voor de halve finales. De Duitser Alexander Zverev (ATP 12) is de titelverdediger maar hij staat sinds zijn opgave in de halve finale van Roland Garros in mei aan de zijlijn met een scheur in meerdere ligamenten van zijn rechterenkel.