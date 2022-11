LIVE. Volg hier de begrafenis van vermoorde agent Thomas Monjoie (29)

Monjoie wordt vrijdagvoormiddag in Borgworm begraven. Tussen 11 en 12 uur zal er een ceremonie plaatsvinden in het funerarium. De familie van de overleden politieagent wil die graag in alle intimiteit doorbrengen, maar het geluid van de dienst zal wel buiten te horen zijn en er zal ook een scherm met foto’s voorzien worden.

Daarnaast zullen leden van lokale en federale politie in het hele land vrijdag om 11 uur een minuut stilte in acht nemen. Ook zullen de vlaggen halfstok hangen op alle politiegebouwen in het hele land, zegt woordvoerder Jonathan Pfund.

Na de ceremonie, rond 12 uur, zullen duizenden politieagenten een erehaag vormen van minstens 1 kilometer lang, maar vermoedelijk zal die veel langer zijn. De erehaag zal beginnen aan het funerarium en volgt het traject van de rouwstoet.