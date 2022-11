BNXT League weer van start met Charleroi-Kangoeroes Mechelen, zaterdag topper Oostende-Limburg United

“We zijn op onze hoede. Spirou Charleroi is een jonge, snelle en gevaarlijke opponent,” zegt Coach van het Jaar Kristof Michiels. De winnaar van dit duel blijft bovenaan het klassement van de BetFirst BNXT League meedraaien. Zaterdag (20u30, COREtec Dôme) is het uitkijken naar het duel tussen Oostende (4 op 5) en Limburg United (4 op 5). De kustploeg mist met Vrenz Bleijenbergh, Servaas Buysschaert en Dusan Djordjevic drie spelers maar ziet wel de Amerikaanse guard Alex Barcello debuteren.

Keye van der Vuurst werkt zaterdag met Oostende in de COREtec Döme de topper tegen Limburg United af. — © RUDY DECLERCK

Antwerp Giants telt 1 op 4 en kan zich in de Lotto Arena (zaterdag, 20 uur) geen nieuwe misstap tegen Brussels (1 op 6) permitteren. De Sinjoren hopen tevens hun twee nieuwe Amerikanen, Spencer Butterfield en Desonta Bradford, speelgerechtigd te krijgen. Bij de club uit de hoofdstad zijn Rytis Piperas en Joël Ekamba nog out en viert Sergio Llorente zijn wederoptreden. Leuven Bears ontvangt in de Sportoase (zaterdag 20u30) Luik. Bij de Leuvenaars is de Amerikaanse guard Joshua Heath “terug van weggeweest”. Okapi Aalst realiseerde voor de interlandonderbreking een twee op twee en ontvangt zaterdag (20u30) in het Forum Bergen.