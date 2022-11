VIDEO. Toptalent Josh Rock pakt uit met waanzinnige nine-darter op Grand Slam of Darts, maar zelfs dat kan ‘The Green Machine’ niet verontrusten

Josh Rock, onthoud de naam. De Noord-Ier is amper 21 jaar en het nummer 55 van de wereld, maar wordt in de dartswereld nu al een toekomstige wereldkampioen genoemd. En ‘Rocky’ toonde donderdagavond op de Grand Slam of Darts meteen waarom.

Tegen Michael Van Gerwen (PDC 3) stond Rock voor een aartsmoeilijke tegenstander in zijn 1/8ste finale op de Grand Slam of Darts. In de poulefase had Rock onder meer afgerekend met Luke Humphries en Scott Williams, maar MVG is toch andere koek.

Maar Rocky startte furieus aan de wedstrijd. In de tweede leg gooide hij 180, 180 en 141. Negen perfecte pijltjes: een nine-darter in een van zijn eerste televisiewedstrijden. In de ganse geschiedenis van de Grand Slam of Darts werden nog maar amper vier nine-darters gegooid, dat zegt voldoende.

‘Rocky’ ging uit zijn dak en zo deed de zaal. Hij was zelfs zo euforisch, dat hij in al zijn enthousiasme zichzelf blesseerde aan zijn voet. Daar had hij naar eigen zeggen slechts één leg wat last van, maar mankte toch nagenoeg de rest van de partij.

Van Gerwen liet zich echter niet van de wijs brengen door de nine-darter en stond stoïcijns op het podium alsof er niets gebeurd was. ‘The Green Machine’ won de wedstrijd uiteindelijk met 10-8 door met een gemiddelde van 107.71 en een check-outpercentage van 50% zijn ‘beste wedstrijd in lange tijd’ te spelen’, vertelde hij achteraf. De jonge Rock zette zelf 103.91 average neer, maar tegen de Nederlandse wereldtopper bleek dat samen met zijn nine-darter vrijdagavond zelfs niet te volstaan.