Zonen van ‘Harry Potter’-acteur Richard Harris getuigen in documentaire hoe ze hun vader vonden met zijn gezicht in een zak cocaïne

Richard Harris, bekend van zijn rol als Perkamentus in de eerste twee Harry Potter-films, heeft er nog een veel turbulenter leven opzitten dan de zachtaardige tovenaar die hij vertolkte. Dat blijkt uit een nieuwe documentaire die deze week wordt uitgezonden. Zijn zonen spreken van veel drank, drugs en vrouwen in zijn leven. Dat schrijft The Sun.

De Harry Potter-acteur Richard Harris staat bij de miljoenen fans bekend als de zachtaardige en wijze tovenaar Albus Perkamentus. Maar zijn drie zonen houden een heel andere herinnering aan de man over. Dat onthullen ze in de documentaire The Ghost Of Richard Harris.

Womanizer

De Britse acteur had de reputatie een typische showbusiness-man te zijn. Hij dronk veel en was een echte womanizer. Zo is er een verhaal dat hij een privéjet huurde om zeven dagen op stap te gaan en feest te vieren na de scheiding van zijn eerste vrouw Elizabeth Rees-Williams in 1969. Hij belde een journalist op om de uitstap te verslaan en ging zelfs naar een bordeel met de journalist. “Het eerste wat Richard deed was proberen een Amerikaanse non te versieren”, herinnert de man zich.

Zijn zonen, Damian, Jared en Jamie, waren vaak getuigen van de wilde uitspattingen van hun vader. De jongste Jamie (59) herinnert dat hij zijn vader in de jaren ‘70 terugvond met zijn hoofd in een zak met cocaïne. “Ik liep zijn slaapkamer binnen en het leek wel een scène uit Scarface. Hij had een halve kilo cocaïne op het tapijt laten vallen en het was opengebarsten en zijn gezicht lag er middenin. Hij was onvoorspelbaar.”

Kroeggevecht

In 1978 werd hij een keer wakker op de dienst intensieve zorgen en besloot daarna drugs op te geven. Dat lukte, maar de man werd toch nooit een rustige, stereotiepe vader. Zoon Jared vertelt dat zijn vader op 70-jarige leeftijd in een gevecht terechtkwam in een café en een jongere man een klap verkocht. “Vader sloeg de man. Hij deed alsof hij zijn Guinness neerzette en sprong dan op en sloeg de man bewusteloos. De man lag buiten westen op de vloer en zijn vriendin sprong rond en zei: ‘Je hebt mijn vriend vermoord’. Dus pa gooide zijn Guinness in het gezicht van de man en toen die wakker werd, realiseerde hij zich: ‘Ik ga ronde twee niet winnen, ik moet hier snel weglopen’”, zei hij. Er zat een soort woede in hem, die nooit wegging.”

In 2002 overleed Harris op 72-jarige leeftijd aan kanker. Daardoor werd hij na twee Harry Potter-films vervangen Michael Gambon in de rol van Perkamentus.

(sgg)