Vakbond kondigt acties aan bij PostNL in Nederland, stakingen niet uitgesloten

Medewerkers van PostNL voeren de druk op in het cao-conflict met het bedrijf. Vakbond FNV kondigde vrijdag aan dat post- en pakketmedewerkers actie gaan voeren om hun roep om een betere cao kracht bij te zetten. Stakingen zijn niet uitgesloten. Wanneer de acties gaan plaatsvinden en hoe die eruitzien, wordt in de komende dagen met de FNV-leden besproken.

De vakbond stelt dat PostNL niet is ingegaan op het ultimatum dat vrijdag afliep. Er komen nu op heel korte termijn acties, aldus FNV. “De werkgever heeft alle kans gehad om met een beter cao-bod te komen, maar ze laten het op een confrontatie aankomen”, aldus FNV-bestuurder Mariska Exalto.

Bij FNV werd vorige maand al openlijk nagedacht over acties bij PostNL. Daarna heeft de onderneming nog een verbeterd voorstel gedaan voor een nieuwe cao. Met dat bod gaat de koopkracht volgens FNV achteruit en kunnen veel mensen met zwaar werk niet eerder stoppen. Ook zou PostNL nog steeds geen stap zetten om pakketsorteerders die als uitzendkracht werken in vaste dienst te nemen.

“PostNL heeft haar zakken in coronatijd goed gevuld, maar daarvan hebben werknemers nauwelijks iets teruggezien”, vervolgt Exalto. “De miljoenen zijn verdwenen in de diepe zakken van de aandeelhouders. Het enige waar de werknemers op kunnen rekenen is reorganisatie op reorganisatie. Dat is echt schandalig.”

De huidige cao liep af op 31 maart 2022. Onder de cao PostNL vallen volgens FNV 19.000 mensen. Daarnaast heeft het postbedrijf nog 16.000 postbodes in dienst, maar die hebben een andere cao.

PostNL verwees in een eerdere reactie naar het laatste cao-voorstel van het bedrijf. Volgens het concern zijn het momenteel lastige tijden voor iedereen, ook voor PostNL. De onderneming merkt bijvoorbeeld dat de hoeveelheid verstuurde pakketten de laatste tijd achterblijft omdat consumenten minder te besteden hebben.