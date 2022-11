Hasseltse deurwaarder Jan Kerkstoel overleden

Jan Kerkstoel was één van de meest gekende gerechtsdeurwaarders van de provincie. Hij verrichte veel werk voor zijn beroepsgroep, ook al kreeg hij daar niet altijd de erkenning voor die hij verdiende. Ook in andere federaties en verenigingen, zoals die voor de vrije beroepen, was Jan Kerkstoel een voortrekker die graag de handen uit de mouwen stak.

Meer nog dan voor zijn professionele activiteiten, zal hij worden herinnerd als een bijzonder innemend en joviaal man. Een echte levensgenieter, die ervan hield om met andere prominente Hasselaren op regelmatige basis te keuvelen over koetjes en kalfjes. Eén van zijn vaste vriendengroepen, De Verenigde Arabische Emiraten genoemd, kwam wekelijks samen in café Cambrinus, nota bene een pand dat Jan Kerkstoel zelf had gekocht om het van de sloop te redden.

Eén van de projecten waarmee hij zijn betrokkenheid bij de lokale gemeenschap gestalte gaf, was het Kadettenpleintje in de Hasseltse binnenstad. Een plek van rust, waar kunstwerken staan van zijn vrienden, zoals wijlen Louis Verbeeck.

Jan Kerkstoel sukkelde de afgelopen tijd met zijn gezondheid. Vooral na het overlijden van zijn echtgenote ging het minder goed met hem. Het is aan de gevolgen van zijn ziekte dat hij nu op 84-jarige leeftijd is overleden. De details over de afscheidsplechtigheid worden later bekendgemaakt. Onze redactie biedt de kinderen, kleinkinderen en de talrijke vrienden haar medeleven aan.