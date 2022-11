Lego lanceert hoogste bouwset ooit: Eiffeltoren van 1,5 meter en meer dan 10.000 blokjes

De Eiffeltoren in vol ornaat. — © RR

Op 25 november kunnen volwassen fans van Lego - de set is bedoeld voor bouwlustigen van 18 jaar en ouder - extra diep in de buidel tasten. De Eiffeltoren is de hoogste bouwset die het Deense bedrijf ooit op de markt bracht. Als de Franse tricolore vlag na uren bouwen eindelijk wappert, is het bouwwerk maar liefst 149 centimeter hoog. Om de iconische bezienswaardigheid uit Parijs na te bouwen zijn 10.001 steentjes nodig. De toren bevat werkende liften en een kleine tuin tussen de poten. De set uit de Icons-reeks kost 629,99 euro en is vanaf 25 november verkrijgbaar via de officiële website.