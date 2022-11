Komt WK in gevaar voor Ballon d’Or-winnaar Karim Benzema?

De 34-jarige Fransman Karim Benzema sukkelt al een tijdje met een spierblessure. Daardoor kwam hij al een maand niet in actie bij zijn ploeg Real Madrid. Altijd werd verkondigd dat Benzema de eerste groepsmatch - die tegen Australië - zou halen, maar volgens verschillende Franse media is daarvan geen sprake.

De dokter van het Franse team, Franck Le Gall, ontkent echter met klem: “Als alles volgens plan verloopt, zal hij dit weekend volledig fit zijn. Begrijp dat we qua spierblessures altijd voorzichtig zijn. De eerste stappen zijn nooit ingewikkeld. Het zijn de laatste zoals de sprint, de acceleraties en de aanvallen met de bal aan de voet die het meeste risico lopen. Maar wat er tot nu toe is gedaan, lijkt mij goed”, verklaart hij in een column in Parisien.

Mocht Benzema niet kunnen spelen, dan is Olivier Giroud van AC Milan zijn meest logische vervanger. Ook of Benzema fit geraakt voor de matchen tegen Denemarken en Tunesië blijft een groot vraagteken, maar lijkt volgens de Franse media steeds onwaarschijnlijker te worden. En dat zou een flinke streep door de rekening van bondscoach Didier Deschamps zijn.