Bedrijfsgebouwen Twitter gesloten voor personeel: wie nog voor Musk wil werken moet beloven lange dagen te draaien

De kantoorgebouwen van Twitter zijn gesloten. Dat tot maandag 21 november. Het is niet meteen duidelijk waarom. Maar de aankondiging zou er gekomen zijn niet lang nadat de nieuwe Twitterbaas Elon Musk zijn overgebleven werknemers - want hij ontsloeg er al velen - een ultimatum gaf. Dat schrijft The New York Times. Ofwel werk je “lange uren aan een hoge intensiteit”, ofwel vertrek je. Honderden werknemers zouden, volgens onder meer BBC en The Guardian, voor die laatste optie gekozen hebben.

Het zou gaan om heel wat ingenieurs die verantwoordelijk zijn voor het repareren van bugs en het voorkomen van dienstonderbrekingen. Daarom zijn er heel wat vragen over de stabiliteit van de app. Volgens The Guardian zouden er donderdagavond al problemen geweest zijn met de versie van de app die enkel door werknemers gebruikt wordt. “Als het toch stuk gaat, is er op veel gebieden niemand meer over om dingen te repareren,” zei een bron die bekend is met de zaak aan de Britse krant.

Op de mircoblogsite verwijzen ondertussen heel wat voormalige werknemers naar andere sociale media-accounts uit vrees voor het verdwijnen van Twitter. “Ik denk dat als het stof gaat liggen, er waarschijnlijk minder dan 2.000 mensen overblijven”, zei een voormalige werknemer tegen BBC. Voordat Musk Twitter overnam, waren er naar schatting 7.500 mensen tewerkgesteld. Ook waren er duizenden die op basis van tijdelijke contracten of samenwerkingsverbanden bij Twitter werkten. De grote meerderheid daarvan zou ook ontslagen zijn.

Musk zelf maakt zich blijkbaar geen zorgen. Hij schreef op Twitter: “De beste mensen blijven, dus ik ben niet erg bezorgd.” Daarna zei hij ook dat Twitter nog nooit eerder zo veel gebruikt werd en tweette hij ook een afbeelding van een graf met daarop het logo van de app.

