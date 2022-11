Bizar prijsverschil bij Colruyt: grote blikken erwten en worteltjes zijn goedkoper dan kleintjes

Een klant van de Colruytsupermarkt in Beveren deed deze week een vreemde vaststelling: een blik Everyday-doperwten met jonge wortelen van 400 gram wordt verkocht voor 1,01 euro, terwijl hetzelfde blik van 800 gram slechts 0,99 euro kost. De oorzaak van het prijsverschil: zwaardere concurrentie op de grote blikken. Ook in Zonhoven valt dit bizarre prijsverschil voor.

Grote hoeveelheden kopen bij de supermarkt is vaak relatief goedkoper. Daarom kijk je best niet alleen naar de eenheidsprijs, maar ook naar de prijs per kilogram. De kans is groot dat je meer waar krijgt voor je geld.

Maar wat een klant in de Colruyt in Beveren vaststelde, gaat nog een stap verder. Een blik doperwten met jonge wortels van huismerk Everyday van 400 gram kost er 1,01 euro. Vlak ernaast staat hetzelfde blik van 800 gram voor 0,99 euro. Je betaalt dus 2 eurocent minder voor dubbel zoveel erwtjes en worteltjes.

Ook bij Colruyt op Linkeroever betaal je minder voor een groot blik — © rr

De Colruytsupermarkt op Antwerpen Linkeroever hanteert dezelfde prijzen. Op de website van Colruyt zien we dat het bizarre prijsverschil niet overal voorvalt: in onder meer Berchem, Mechelen en Zonhoven is dat wel zo. In Ieper betaal je dan weer 1,01 euro voor 400 gram en 1,05 euro voor 800 gram. Maar in Halle, in de Brusselse rand, kost het blik van 800 gram slechts 0,95 euro.

Prijsreactie

De verklaring ligt bij de laagsteprijsgarantie van Colruyt. “Colruyt is een prijsvolger, wat betekent dat we alle laagste prijzen en promo’s van onze concurrenten volgen”, legt een woordvoerder uit. “Zo garanderen we onze klanten de laagste prijzen, voor elk product, op elk moment. In het geval van de erwtjes en boontjes in blik van Everyday is het zo dat er meer concurrentie is op het formaat van 800 gram. Dat betekent dus dat we met dat product reageren op de laagste prijs in de markt. En gezien er meer concurrentie is, ligt die prijs lager.”

In de regio van onder meer Beveren, Antwerpen en Mechelen zijn er volgens Colruyt verschillende concurrenten die 0,99 euro vragen voor 800 gram erwten en worteltjes. Omdat minder supermarkten blikken van 400 gram aanbieden, moet Colruyt op die blikken geen prijsreactie doen. Voordelen op grotere verpakkingen zijn volgens het bedrijf normaal. Dat je er in absolute cijfers minder voor betaalt, is dan weer zeldzaam.