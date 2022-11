Onze man loopt al een eerste keer rond in Qatar en stelt vast: de Braziliaanse fans zijn echt, de Belgische (nog) niet

Het WK-feest in Qatar barst los. In het hart van Doha lopen er dansende voetbalfans rond, maar de sfeer oogt soms artificieel en opgesmukt. Wij kruisten wel Braziliaanse, Argentijnse en Marokkaanse supporters die echt dromen van de wereldbeker, maar die ene zogezegde Belgische fan kende geen enkele Rode Duivel. “Wie mijn favoriete Duivel is? Euh...all of them.”

Impressies van een avondje Doha.