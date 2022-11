Taylor Swift blijkt zo populair dat ticketverkoop in het honderd loopt: verdere verkoop tour afgelast

Taylor Swift (32) is té populair. De voorverkoop voor de nieuwe tour van de Amerikaanse zangeres ging deze week van start, maar door een gigantische vraag crashten de systemen en werd uiteindelijk de algemene verkoop geannuleerd. Daardoor wordt de monopolie van ticketverkoper Ticketmaster ook opnieuw in vraag gesteld.

Het is al vijf jaar geleden dat Swift nog op tournee ging. En door het gigantische succes van haar laatste album, was het te verwachten dat een ticketje bemachtigen niet vanzelfsprekend ging zijn. Maar de realiteit tart alle verbeelding.

Op dinsdag ging de voorverkoop voor haar tournee van start. Swift zal in 52 steden in Noord-Amerika optreden en fans die zich geregistreerd hadden via het Verified Fan-programma van Ticketmaster kregen daarmee voorrang op de algemene verkoop. Dat programma werd opgericht om robots uit de verkoop te wieden en ervoor te zorgen dat echte fans meer kans krijgen op een ticket.

Handig, zou je denken. Maar in realiteit werd het een ware nachtmerrie. In een bericht, dat Ticketmaster later verwijderde, stond dat 3,5 miljoen mensen zich geregistreerd hadden voor het voorverkoopprogramma. Anderhalf miljoen fans kregen uiteindelijk een code om deel te nemen aan de voorverkoop. Maar dat verliep allesbehalve vlot. Uit getuigenissen blijkt dat velen urenlang in een virtuele wachtrij stonden, dat het systeem meermaals crashte en dat ze uiteindelijk geen ticket konden bemachtigen. “De site zou opengaan voor 1,5 miljoen geverifieerde Taylor Swift-fans. Maar we hadden 14 miljoen mensen op de site, inclusief bots, die er niet horen te zijn”, zei Greg Maffei van Live Nation, dat in 2010 overgekocht werd door Ticketmaster.

Het systeem kreeg, volgens Ticketmaster, 3,5 miljard aanvragen voor tickets die dag. Twee miljoen zitjes gingen uiteindelijk de deur uit. “Nog nooit heeft een Verified Fan verkoop voor zo veel aandacht gezorgd”, zei het bedrijf.

Omdat er niet genoeg tickets over zouden zijn, besloot het bedrijf om de algemene verkoop van vrijdag te annuleren. Het is momenteel niet duidelijk of er überhaupt nog tickets over zijn.

Monopolie

De chaos rond de ticketverkoop van Taylor Swift zorgt er ook voor dat in de Verenigde Staten het debat over de monopolie van Ticketmaster opnieuw oplaait. Toen het in 2010 Live Nation kocht, werden er al veel vragen gesteld en hield de overheid een oogje in het zeil. Heel wat Amerikaanse politici, waaronder ook Alexandria Ocasio-Cortez, spreken zich daarom opnieuw uit tegen de monopolie van het bedrijf. “Een herinnering dat Ticketmaster een monopolie is, dat de fusie met LiveNation nooit had mogen worden goedgekeurd en dat ze moeten worden ingeperkt”, schreef het congreslid.

Ook het democratisch congreslid David Cicilline, die toezicht houdt op de Commissie Concurrentie binnen het Huis van Afgevaardigden, sprak zich uit over de ticketverkoop van Swift. “De buitensporige wachttijden en kosten van Ticketmaster zijn volledig onaanvaardbaar, zoals vandaag bij de tickets voor Taylor Swift, en ze zijn een symptoom van een groter probleem. Het is geen geheim dat Live Nation-Ticketmaster een ongecontroleerde monopolie is.”

Taylor Swift zelf heeft nog niet gereageerd op de problemen.

