Twee aanslagen in één nacht: onbekenden brengen explosief tot ontploffing in Berchem en Deurne

Het drugsgeweld in Antwerpen laait weer in alle hevigheid op. Onbekenden hebben donderdagnacht zowel in de Deken De Winterstraat in Berchem als in de Van Lissumstraat in Deurne een aanslag gepleegd. In beide gevallen viseerden de daders dezelfde criminele familie die eerder al meermaals het doelwit van aanslagen was. De politiecamera’s die eerder al aan beide woningen werden geplaatst schrikten de daders duidelijk niet af.

LEES OOK. Dit is de ellenlange lijst van drugsgerelateerde incidenten in en rond Antwerpen

Het eerste incident vond iets na 1 uur plaats. Aan de woning van de familie E.H. in de Deken de Winterstraat in Berchem ontplofte – voor de zesde keer – een explosief. De luide knal schrok alle buurtbewoners op en de politie kwam opnieuw ter plaatse om een perimeter in te stellen. Ook ditmaal bleef de schade relatief beperkt.

© Pascal Van Nuffel

Daarmee was de kous echter nog niet af. Zo’n uur na de aanslag in de Deken De Winterstraat vond zo’n vier kilometer verderop een tweede aanslag plaats. Ditmaal brachten onbekenden in de Van Lissumstraat in Deurne een explosief tot ontploffing, eveneens gericht tegen dezelfde familie. In de straat wonen een of meer leden van de familie E.H.

© Pascal Van Nuffel

Het gerechtelijk labo en ontmijningsdienst Dovo voerden donderdagnacht op beide locaties sporenonderzoek uit. Het is nog niet duidelijk of er verdachten zijn opgepakt bij een of beide incidenten. De politie bevestigt dat er donderdagnacht twee explosies hebben plaatsgevonden, maar verwijst naar het Antwerps parket voor verdere communicatie.

Verijdelde aanslagen

De familie E.H., die genoemd wordt in verschillende drugsdossiers, is al langer verwikkeld in een gewelddadige vete met andere criminele groepen. Niet enkel de woningen van verschillende familieleden, maar ook het voormalige pannenkoekenhuis in de Volkstraat, dat uitgebaat werd door Abdoladim El H., werd meermaals het doelwit van aanslagen voor het in augustus definitief de deuren sloot.

In de Van Lissumstraat werden de voorbije maanden mogelijk al twee aanslagen verijdeld. Het meest tot de verbeelding sprekende incident vond plaats op 11 augustus, toen een observatieploeg van de familie twee criminelen van een rivaliserende groep oppakte en een tijdlang folterde. Het duo was onderweg om een aanslag te plegen met brandbommen.

LEES OOK. Drugsbendes zetten eigen ‘bewakingsdienst’ in om aanslagen te verijdelen

Begin deze maand onderschepte de Antwerpse politie dan weer een verdachte wagen in de Van Steenlandstraat, om de hoek van de Van Lissumstraat. De twee inzittenden hadden een handgranaat en een handvuurwapen bij. Mogelijk waren zij toen ook op weg naar de Van Lissumstraat om een aanslag te plegen.

Na de verijdelde aanslagen werden er politiecamera’s geplaatst in beide straten, maar dat hield de daders afgelopen nacht dus niet tegen.

LEES OOK. Handgranaat en handvuurwapen gevonden in Nederlandse auto in Deurne