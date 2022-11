Kilometerslange achtervolging eindigt met crash in Mechelen: “Er zijn ook schoten gelost”

Een achtervolging van een verdacht vluchtend voertuig, die begon in Rotselaar, is donderdagavond zo’n twintig kilometer verderop met een crash geëindigd in Mechelen. Ploegen van drie politiezones zaten de vluchtende bestuurder door vijf gemeenten achterna. “Er zijn ook schoten gelost toen de verdachte een collega probeerde aan te rijden”, zegt de politie.

De auto met Nederlandse nummerplaat botste in Hanswijk de Bercht op een brugpijler van een spoorwegbrug. — © Sven Van Haezendonck

De politie van de zone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) voerde donderdagavond een controleactie uit. “Onze collega’s merkten verdachte gedragingen op. Toen ze het voertuig wilden controleren, weigerde het te stoppen en sloeg het op de vlucht”, zegt Dirk Van de Sande, woordvoerder van de politie Mechelen-Willebroek.

Wat volgde, was een kilometerslange achtervolging tegen waanzinnige snelheden, eerst in de richting van Haacht. Op de Leuvensesteenweg richting Mechelen probeerde de verdachte in zijn Peugeot met Nederlandse nummerplaat de politie van de weg te rijden. “Daarbij werd effectief ook een interventievoertuig van de politiezone BRT geramd, gelukkig zonder gewonden.”

Ook helikopter ingezet

Ondertussen waren ook de politiekorpsen van Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen en Mechelen-Willebroek ingelicht. Zij stuurden alle beschikbare ploegen die kant uit. De achtervolging zette zich voort op grondgebied Boortmeerbeek en door het centrum van Rijmenam (Bonheiden). Een helikopter van de federale politie leverde steun.

De achtervolging eindigde nadat het vluchtende voertuig crashte. De verdachte raakte daarbij gewond. — © Sven Van Haezendonck

Politieagent moet wegspringen

Ploegen van Mechelen-Willebroek hadden op het kruispunt van de Rijmenamse- met de Bonheidensteenweg in Muizen (Mechelen) een versperring opgezet. “Daar kon het vluchtende voertuig toch nog doorglippen. Een collega moest daarbij wegspringen. Daarop hebben twee andere collega’s enkele schoten gelost”, legt Van de Sande uit. Buurtbewoners en klanten van café Brughuis hoorden die schoten.

De achtervolging ging verder in de richting het dorpscentrum van Muizen (Mechelen). Via de Sint-Lambertuslaan en Hanswijk de Bercht ging het naar Mechelen. Daar verloor de verdachte uiteindelijk de controle over het stuur en botste hij net voor de Smisstraat tegen een brugpijler van een spoorwegbrug.

Verdachte lichtgewond

De bestuurder raakte bij de klap gewond. Zowel de brandweer als een ambulance van het AZ Sint-Maarten kwamen ter plaatse. “De verdachte is met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen waarom de bestuurder op de vlucht sloeg”, zegt eerste hoofdinspecteur Van de Sande.

Om de neutraliteit van het onderzoek te garanderen, wordt dat gevoerd door de politie Bodukap. Bij de interventie raakten geen politiemensen gewond.