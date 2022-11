Noord-Koreaanse raket landt in Japanse economische zone

Noord-Korea heeft vrijdag voor de tweede keer in twee dagen een “ongeïdentificeerde ballistische raket” afgevuurd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. De raket lijkt neergekomen te zijn in de Japanse economische zone (EEZ).

Het Zuid-Koreaanse leger ontdekte de “lancering van een ongeïdentificeerde ballistische raket in oostelijke richting”, klinkt het. Volgens Seoel gaat het mogelijk om een intercontinentale langeafstandsraket, een type wapen dat een zeer grote afstand af kan leggen.

De Japanse premier Fumio Kishida laat weten dat de raket in de Japanse economische zone (EEZ) terechtgekomen lijkt te zijn. Hij noemt de lancering “absoluut onacceptabel”.

Volgens het Japanse ministerie van Defensie werd de raket rond 10.14 uur plaatselijke tijd (02.14 uur Belgische tijd) vanaf de westkust van het Koreaanse schiereiland in oostelijke richting afgevuurd, meldt Kyodo.

Het gaat om de recentste in een recordreeks van lanceringen in de afgelopen weken. Donderdag vuurde Pyongyang nog een ballistische raket af. Die kwam volgens Seoel terecht in de Japanse Zee. Die lancering volgde op het dreigement van Noord-Korea met zwaardere militaire acties te komen als de Verenigde Staten oefeningen blijven houden in de regio.