Gregory Wathelet wint met Paris Panthers kwartfinales GCL Super Cup in Praag

Gregory Wathelet en Nevados S legden donderdagavond in Praag met een nulronde in de kwartfinale van de Global Champions League (GCL) Super Cup de basis voor de overwinning van de Paris Panthers. Ook de twee andere Belgische combinaties, vicewereldkampioen Jérôme Guéry met Azaria Dinero en Zoë Conter met Dawa de Greenbay Z haalden met een top 8-plaats de halve finale, die vrijdagavond in de Tsjechische hoofdstad worden gesprongen.