Ismael Bako wint van Sam Van Rossom in Euroleague

In de Euroleague won Ismael Bako met Virtus Bolonga van het Valencia met Sam Van Rossom. Collega Belgian Lion Retin Obasohan verloor met Asvel Villeurbanne in Rode Ster Belgardo. In de EuroCup Women verloor Hind Ben Abdelkader met Villeneuve D’Ascq van London Lions.

Ismael Bako (4 punten, 3 rebounds, 1 assists) realiseerde in de Euroleague met het Italiaanse Virtus Bologona een afgetekende 89-59 zege tegen Valencia. Bij de Spaanse ploeg was Sam Van Rossom goed voor 2 punten en 1 assist. Beide ploegen tellen 4 op 8. Retin Obasohan (13 punten, 3 rebounds, 1 assist) verloor met ASVEL Villeurbanne met 71-67 van Rode Ster Belgrado. De Franse ploeg heeft drie overwinningen uit acht matchen. Na vier 34 speeldagen is de top-8 van de 18 ploegen geplaatst voor de kwartfinales van de Euroleague.

In de EuroCup Women verloor Belgian Cat Hind Ben Abdelkader (6 punten, 4 rebounds, 2 assists) met Villeneuve D’Ascq met 67-60 van London Lions. In poule J de eerste nederlaag voor de Franse ploeg. Hind Ben Abdelkader en haar ploegmaats zijn met een drie op vier en nog twee speeldagen in de eerste ronde op de affiche reeds zeker van kwalificatie en een stek in de Play Off Round 1.