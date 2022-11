Het geheime wapen van Lionel Messi en zijn teamgenoten bij Argentinië? De barbecue: “Ze zijn geland in Qatar met 900 kilo vlees”

De Argentijnse ploeg is intussen gearriveerd in Qatar nadat woensdagavond een vriendschappelijke match tegen de Verenigde Arabische Emiraten werd afgewerkt (Argentinië won met 0-5, red.). En op hun eerste dag in hoofdstad Doha werd meteen de barbecue aangestoken. Geen toeval: volgens sportkrant Diario Olé is het barbecuen bij de Albiceleste intussen een vast ritueel geworden. De nationale ploeg deed het vorig jaar ook al tijdens de Copa América, die door Argentinië werd gewonnen - hun eerste eindzege in een groot toernooi in 28 jaar.

Argentijnse cultuur

Maar waarom is dat barbecuen zo’n ding geworden bij de nationale ploeg? Teamgeest, zo luidt toch de uitleg van bondscoach Lionel Scaloni. “De barbecue creëert een atmosfeer van eenheid, van collectieve chemie. Het is onderdeel van onze cultuur, van onze Argentijnse eigenaardigheid”, vertelde Scaloni aan de nationale sportkrant. En daarin gaan de Argentijnen heel ver, zo blijkt: behalve vijf state of the art grills, werd ook maar liefst 900 kilo vlees meegenomen naar Qatar.

“Mijn favoriete gerecht is barbecue, maar het gaat verder dan dat. Het gaat om de tijd waar we samen van genieten, die ons toelaat om met elkaar te praten, te lachen, te relaxen en ons met elkaar te verbinden. Het gaat om het samen zijn in groep en de connectie die daar gemaakt wordt”, vertelde Scaloni nog. Of het de Albiceleste ook zal helpen om de meest felbegeerde prijs van allemaal te pakken? De tijd zal het leren.

