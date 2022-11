Nina Derwael krijgt er topconcurrente bij voor Parijs 2024: Amerikaanse Sunisa Lee keert terug

De negentienjarige Sunisa Lee keert terug naar het profturnen. De Amerikaanse maakt haar academiejaar nog af en stort zich dan volop op de Spelen van Parijs 2024. “De beslissing was niet makkelijk”, zo laat ze via instagram weten. “Ik had het geluk om het hoogste te bereiken, het is een ongelooflijk moment wanneer het goud om je nek hangt. Maar ik wil niet dat het once in a lifetime is. Ik heb mijn zinnen gezet op Parijs 2024, ik weet wat ik moet doen.”

Sunisa Lee is de regerende olympische allroundkampioene – Simone Biles zegde toen wegens mentale problemen verrassend af – maar vanuit Belgisch oogpunt is Lee vooral de Amerikaanse die de evenknie was van Nina Derwael aan de brug met ongelijke leggers. Alleen: op het moment van de waarheid kraakte Derwael niet en Lee wel – Derwael pakte goud, Lee brons. Ook al de jaren ervoor was ze de grootste concurrente van Derwael.

Net zoals Derwael had de Amerikaanse na Tokio 2021 nood aan ademruimte. Ze deed, net zoals Derwael, mee aan Dancing with the stars. En ze ging dus studeren aan de universiteit. Die studies zet ze dus na dit academiejaar on hold.

In tegenstelling tot Derwael, die tijdens een deel van de break het turnen helemaal aan de kant zette, is Lee op universiteitsniveau blijven turnen in het Amerikaanse college-systeem. Ze nam wegens haar studies niet deel aan het afgelopen WK in Liverpool, waar Derwael haar comeback maakte met brons.