Genkie Andras Nemeth scoort bij debuut voor Hongarije

Donderdag kwamen twee Genkies in actie tijdens oefeninterlands. Andras Nemeth scoorde meteen bij zijn debuut voor Hongarije. Hij viel in Luxemburg in na 57 minuten en tekende tien minuten later de 1-2 aan. Een voorsprong die wel nog werd prijsgegeven. Eindstand 2-2. Ook Paul Onuachu kreeg in Lissabon een invalbeurt van ruim een half uur bij Nigeria, dat op dat ogenblik met 2-0 in het krijt stond tegen Portugal. Emmanuel Dennis, ex-Club Brugge, eiste de bal op bij een penalty, maar liet de aansluitingstreffer liggen, waarna het gastland nog uitliep naar 4-0. Cyriel Dessers zag het gebeuren vanaf de bank. Patrik Hrosovsky, ten slotte, bleef in de partij Montenegro-Slovakije (2-2) op de bank. (rco)