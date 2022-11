Canada tankt vertrouwen na zege in oefenwedstrijd, maar: “Onze spelers moeten hun niveau nog opkrikken tegen België”

Canada won daarstraks zijn oefenwedstrijd tegen Japan met 2-1. Tajon Buchanan en co. trekken zo vol goede moed naar het WK. De Noord-Amerikanen komen in de openingswedstrijd van groep F op 23 november uit tegen België. “Dat zal een ander niveau zijn in heel andere omstandigheden. Onze spelers zullen hun niveau danig moeten opkrikken”, verklaarde bondscoach John Herdman na de wedstrijd.

“We zijn positief van start gegaan”, zei Herdman na de gewonnen oefenpartij tegen Japan. “Het resultaat was belangrijk voor het vertrouwen, winnen was de kers op de taart. Ik was zeer geïnteresseerd in de prestatie tegen een ploeg zoals Japan, technisch een van de beste ploegen van de wereld. Ondanks enkele afwezigen speelden we goed. De vervangers toonden hun waarde. Verschillende spelers toonden hun kwaliteiten.”

Herdman hield Stephen Eustaquio (Porto) op de bank uit voorzorg. Alphonso Davies, flankspeler bij Bayern Munchen, is herstellende van een blessure. “We bekijken wanneer hij opnieuw kan spelen en doen dat stap voor stap. Vandaag toonden we een sterk collectief, de vervangers zijn klaar. Maar we weten ook dat we maar één Alphonso Davies hebben”.

De Canadezen tankten vertrouwen enkele dagen voor de eerste wedstrijd op een WK sinds 36 jaar. “We houden beide voeten op de grond en bekijken het nu wedstrijd per wedstrijd. Dat is onze filosofie. Vandaag toonden we de juiste mentaliteit, maar het blijft een vriendschappelijke wedstrijd. We moeten het doen met wat we hebben. Tegen België komen we op een andere niveau terecht, in andere omstandigheden. Onze spelers moeten hun niveau nog opkrikken.”