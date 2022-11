Dit staat Amerikaanse basketbalvedette Griner te wachten in Russische strafkolonie

De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner, in Rusland veroordeeld tot negen jaar cel voor illegaal drugsbezit, zou naar een Russische strafkolonie in het zuidoosten van Moskou zijn gestuurd. Ze kan maar best hopen dat de gevangenenruil waar momenteel over onderhandeld wordt, er zo snel mogelijk komt. Want een leuke tijd staat haar daar allerminst te wachten.

Griner verloor begin november de beroepsprocedure tegen haar drugsveroordeling en werd vervolgens uit een detentiecentrum in Moskou overgebracht naar een strafkolonie. Haar advocaten hebben nu bevestigd dat ze wordt vastgehouden in de IK-2 vrouwenstrafkolonie in het afgelegen dorp Yavas in Mordovië, 500 km ten zuidoosten van de hoofdstad.

Een gevangenis met verschillende rijen laagbouw waarin gemeenschappelijke kazernes voor gevangenen zijn ondergebracht en aparte gebouwen met werkplaatsen. Met 820 andere vrouwen zit de Amerikaanse er opgesloten. In een vrij ‘los’ regime, al is dat een relatief begrip in Russische gevangenissen.

Dagen zonder daglicht

Het verschil met gevangenissen voor lang- en zwaar gestraften zit hem in het aantal toegestane bezoeken van familieleden per maand, de frequentie dat pakketten met voedsel of kleding mogen afgeleverd worden en de zwaarte van de straffen voor het overtreden van gevangenisregels.

Als Griner en haar medegedetineerden zich niet gedragen, kunnen ze gestraft worden door een tijd op cel te moeten blijven. Dagen, soms weken. Zonder wandeling en dus zonder daglicht. Die straffen worden nogal willekeurig opgelegd, klinkt het. Sommigen kunnen zich erg veel veroorloven, andere gedetineerden krijgen voor het minste al een sanctie.

Zo’n dertien procent van de gedetineerden in Rusland zit voor drugsfeiten. Griner gaf toe dat ze vape-cartridges met cannabisolie in haar bagage had toen ze in februari terugkeerde naar Rusland om clubbasketbal te spelen tijdens het laagseizoen in de VS. Ze was zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust en dacht snel door te politie te worden vrijgelaten. Maar dat valt dus serieus tegen.

© REUTERS

Ze mag dan wel een NBA-kampioene zijn en winnares van Olympisch goud, ze spreekt geen Russisch en er zijn geen gevangenissen voor buitenlanders. Dus komt ze er in hetzelfde regime terecht als de Russische vrouwen. En slaapt ze op een te klein bed in plaats van in een hotelkamer, wat je de jongste jaren gewoon was.

Hel

Geweld zoals in de gevangenissen voor mannen komt bij de vrouwen gelukkig minder voor. Maar Olga Podoplelova van de ngo “Rusland achter de tralies” zegt dat het leven voor gedetineerden niet gemakkelijk is: “Er is geen gevestigde informele gevangenishiërarchie in vrouwengevangenissen, maar de administratie controleert alles en er zijn genoeg manieren om het leven van een gevangene in een hel te veranderen.”

© AFP

Griner zal er wellicht moeten werken in een naaiatelier en met haar lengte zal ze dat wellicht gehurkt moeten doen omdat ze niet met haar lange benen onder de lage naaitafels kan.

Hard werken voor paar dollar

“Gevangenen werken 12 tot 16 uur per dag met lunch- en toiletpauzes”, zegt Podoplelova. “De dagelijkse quota zijn erg hoog, de verdienste zeer laag. Zeker voor een topbasketspeelster die goed haar boterham verdiende. Ze zal er nauwelijks een paar dollar per maand verdienen.”

De strafkolonie van Yavas waar Griner naar verluidt gevangen zit heeft bovendien geen goede reputatie wat mishandelingen en intimidatie betreft. “Ik werkte er als naaister en als je de productiesnelheid niet haalt, word je geslagen”, vertelde voormalig gevangene Irina Noskova aan de Russische New Times.

Pogingen om te vechten voor meer rechten van gevangenen zijn zeldzaam in Rusland. Omdat elke actie, desnoods met geweld, wordt onderdrukt en de deelnemers worden bestraft.