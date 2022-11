Badr Achab geraakt in Guadalajara in tweede duel niet voorbij Georgiër op WK Taekwondo

Badr Achab heeft donderdag op het WK taekwondo in het Mexicaanse Guadalajara zijn tweede wedstrijd verloren in de categorie tot 74 kilogram.

De 21-jarige Achab keek in zijn eerste wedstrijd, in de ronde van 64, Robert Zink uit Sao Tomé en Principe in de ogen. Die horde nam onze landgenoot in twee rondes (10-2 en 12-0), waarna hij de Georgiër Zurab Kintsurashvili bekampte in de ronde van 32. Kintsurashvili bleek in drie rondes (2-2, 0-0 en 7-2) te sterk voor onze landgenoot, de nummer zeven van de wereld.

De 17-jarige Sarah Chaari kroonde zich deze week in Guadalajara tot wereldkampioene in de categorie tot 62 kilogram. Jaouad Achab, broer van Badr, komt nog in Mexico in actie in de categorie tot 63 kilogram.