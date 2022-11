Déjà vu! Lindsay De Vylder doet kunststukje nog eens over en breekt opnieuw het baanrecord in het Kuipke

Na het Gentse baanrecord vijf jaar in handen was van Moreno De Pauw, deed Lindsay De Vylder, gesteund door Robbe Ghys, beter. Maar De Vylder was duidelijk nog niet tevreden met zijn tijd.

Tijdens de derde dag van de Gentse Zesdaagse verbeterde De Vylder voor de tweede dag op rij het baanrecord van het Kuipke. Gelanceerd door Robbe Ghys legde hij het rondje af in 8”332. Het record van woensdag bedroeg 8”406.

Het is al de derde dag op rij dat er een record gebroken wordt in het Kuipke. Dinsdag speelde Moreno De Pauw en Kenny De Ketele ook al het record kwijt op de 500 meter. Tuur Dens, gepiloteerd door de Nederlander Jan-Willem van Schip deed er 26”496 over, dat is beter dan de 26”595 van 2017.

