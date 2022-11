Turkse tv-evangelist die zich omringde met halfnaakte ‘kittens’ krijgt 8.658 jaar cel

Een Turkse islamitische tv-prediker die altijd halfnaakte vrouwen aan zijn zijde had, zal het voortaan met mannen moeten stellen. Want hij gaat de cel in. Wellicht voor goed. Een Turkse rechtbank veroordeelde hem tot… 8.658 jaar cel wegens seksueel misbruik en een waslijst aan andere feiten. Een aantal van zijn seksslavinnen praatte hem aan de galg.

Zijn ‘kittens’, zo noemde hij ze. Allemaal jonge vrouwen met opgespoten lippen en borsten die hem op zijn wenken moest bedienen en altijd met zo weinig mogelijk textiel om het lijf moesten lopen. Adnan Oktar, meer sekteleider dan predikant, had zijn eigen tv-kanaal. Op A9TV preekte hij tegen de evolutietheorie en spotte hij geregeld met homoseksuelen. Hij vond ook dat vrouwen meer macht en meer kansen moesten krijgen.

En meer respect. Nochtans gaf hij zelf niet het goede voorbeeld. Hij liet zich altijd omringen door een persoonlijke harem. Zijn ‘kittens’, een stuk of tien schaarsgeklede vrouwen, moesten altijd voor hem klaar staan en hem halfnaakt bedienen. Want hij was ‘buitengewoon potent’.

Maar zijn sprookje is uit. In plaats van enorme visschotels zal hij het voortaan met gevangeniskost moeten stellen. En slapen op een matras in plaats van op een fluwelen hemelbed. Want een aantal van zijn ‘kittens’ hebben hem verraden. En het gerecht, dat hem al jaren probeerden te pakken, heeft er dankbaar gebruik van gemaakt.

Misbruik van minderjarigen

In 2018 werd hij al eens, samen met honderden volgelingen, veroordeeld voor een waslijst aan feiten gaande van het leiden van een criminele organisatie tot belastingontduiking, het overtreden van de antiterrorismewetgeving in zijn land en seksueel misbruik.

Hij kreeg oorspronkelijk een gevangenisstraf van 1.075 jaar en 3 maanden, maar een hof van beroep beval een nieuw proces.

In januari 2021 werd hij veroordeeld voor 10 afzonderlijke aanklachten, waaronder het leiden van een criminele bende, politieke en militaire spionage, seksueel misbruik van minderjarigen, verkrachting, chantage en het veroorzaken van kwelling.

Gülen

Hij werd ook aangeklaagd wegens vermeende banden met de verbannen geestelijke Fethullah Gülen, die door de Turkse regering wordt beschuldigd van het brein achter een mislukte militaire staatsgreep in 2016 waarbij 251 mensen omkwamen en meer dan 2.000 gewond raakten.

Maar nu is hij dus veroordeeld voor nog zwaarwichtiger feiten. Namelijk seksueel misbruik. Zeventien seksslavinnen, sommigen minderjarig, waren naar het gerecht gestapt om te getuigen hoe ze door hem werden behandeld. “Hij schold ons uit, gebruikte ons als zijn slaven en dwong ons tot seks. Proberen te vluchten was geen optie. Zijn 60 gewapende lijfwachten hielden alles nauwlettend in de gaten en schuwden geen geweld.”

Het is niet bekend of de Turkse predikant nog in beroep kan gaan tegen zijn straf en of hij aanspraak maakt op strafvermindering.