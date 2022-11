Russische soldaat vraagt asiel aan in Spanje: “Dit is een criminele oorlog, ik wil alles doen om hem te stoppen”

Een Russische soldaat die deelnam aan de invasie van Oekraïne heeft asiel aangevraagd in Spanje. Dat meldt de Britse krant The Guardian.

Nikita Chibrin (27) bracht naar eigen zeggen meer dan vier maanden door in Oekraïne, tot hij in juni besliste om zijn eenheid te ontvluchten. Hij landde dinsdag in Madrid, en wordt nu vastgehouden in het immigratiecentrum van de luchthaven van de Spaanse hoofdstad, in afwachting van de behandeling van zijn asielaanvraag.

Wat zijn aanvraag mogelijk ondermijnt, is het feit dat de man lid was van de 64ste Gemotoriseerde Brigade, een Russische eenheid die ervan wordt beschuldigd in maart oorlogsmisdaden te hebben gepleegd in de regio rond Kiev. Maar Chibrin ontkende woensdag te hebben deelgenomen. “Ik heb mijn geweer niet één keer afgevuurd toen ik in Oekraïne was”, aldus de man. “Ik ben bereid om te getuigen voor een internationaal tribunaal over mijn ervaringen daar. Ik heb niets te verbergen. Dit is een criminele oorlog gestart door Rusland. Ik wil er alles aan doen om hem te stoppen.”