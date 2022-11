Oekraïense vluchtelingen op stationsbanken: “Vinden geen plaats in gemeenten”, zegt Fedasil

Het klopt dat er voor nieuw aangekomen Oekraïense vluchtelingen geen plaats meer is in het federale noodcentrum in Sint-Lambrechts-Woluwe, maar dat is het gevolg van het feit dat Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, geen plaatsen meer vindt in de steden en gemeenten. Dat zegt directeur communicatie van Fedasil Mieke Candaele donderdag in een reactie op Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA).

Wie de oorlog in Oekraïne ontvlucht is en naar België komt, wordt hier geregistreerd door de Dienst Vreemdelingenzaken in Eurostation, een gebouw achter het station Brussel-Zuid. Van daaruit worden de Oekraïense vluchtelingen die geen onderdak hebben bij vrienden of familie in principe door Fedasil doorverwezen naar een stad of gemeente. Zolang dat niet gebeurt, moeten ze in een noodcentrum van het Rode Kruis terechtkunnen in Sint-Lambrechts-Woluwe. Maar omdat dat centrum ‘Ariane’ vol zit en er geen doorstroming meer is, moeten ook Oekraïense vluchtelingen de nacht in de daklozenopvang of in het Zuidstation doorbrengen.

“Het klopt dat de federale noodopvang sinds enkele weken is weggevallen, maar dat is het gevolg van het feit dat de opvang van Oekraïners (in Ariane, red.) veel te lang duurt, omdat we geen plaats meer vinden in de gemeenten”, reageert Mieke Candaele van Fedasil op Vlaams minister Diependaele. Hij had eerder op de dag gezegd dat “het probleem federaal zit” en dat Vlaanderen nog steeds meer dan zijn deel doet.

Volgens Candaele verblijven de Oekraïense vluchtelingen momenteel gemiddeld 72 dagen in de noodopvang, sommige mensen zitten daar al zes maanden. “Momenteel worden in het Arianegebouw 250 plaatsen voorzien voor Oekraïense vluchtelingen. Op basis van de huidige instroom zou dat moeten volstaan als de noodopvang voor die mensen niet langer dan vijf dagen zou duren, maar we kunnen ze niet langer doorstromen naar de gemeenten.”

“We hebben bij Fedasil mensen die de hele dag rondbellen naar steden en gemeenten en gewoon geen plaatsen vinden”, zegt Candaele nog.