Tom Crabbe en Stan Dens blijven aan de leiding van Toekomstzesdaagse: “Wordt lastig om deze positie vast te houden”

Het Belgische koppel Tom Crabbe met Stan Dens blijft ook na de derde avond van de Toekomstzesdaagse in ‘t Kuipke in Gent leider. Zij hebben ondertussen 45 punten vergaard. Met 34 punten staan Milan Van Den Haute en Jasper Bertels als tweede gepositioneerd. De Italianen Niccolo Galli en Mattia Pinazzi zijn met 34 punten teruggezakt naar de derde plaats.

De eerste puntenkoers was een kolfje naar de hand van de Fransman Nicolas Hamon. Hij totaliseerde er 56. De Brit Ben Wiggins sprokkelde 37 punten en werd tweede. Leider Tom Crabbe moest genoegen nemen met de derde plaats met 36 punten achter zijn naam. In de tweede puntenkoers eiste de Zwitser Fabian Weiss alle aandacht op. Hij pakte 43 punten. Net 8 meer dan de Belg Lennert Bertels en 10 meer dan Stan Dens.

De tijdrit over 500 meter was weggelegd voor het Belgische koppel Milan Van Den Haute met Jasper Bertels. Zij klokten af na 28.368. De Italianen Niccolo Galli met Mattia Pinazzi werden voor de tweede avond op rij tweede (28.479) in het tijdritnummer. Arthur Senrame en Renzo Raes reden zich naar de derde plaats. Leiders Tom Crabbe en Stan Dens werden 5e.

“Dit was alvast de lastigste puntenkoers van de drie avonden voor mij. Ik heb ook enkele keren een gat moeten dichten maar werd uiteindelijk toch nog derde”, meldt Stan Dens. “Ik wilde Ben Wiggins nog kloppen in de laatste sprint maar slaagde daar niet in en werd in mijn reeks eveneens derde”, vult Tom Crabbe aan. “We proberen onze leiderspositie nu verder te verdedigen maar dat zal heel moeilijk worden. Morgen beginnen we met de ploegkoers. Wij hebben al enkele keren samen gereden als koppel dus dat moet wel lukken. De concurrentie is echter niet mis”, besloot Crabbe.

Stand van de Toekomstzesdaagse na dag 3:

1. Tom Crabbe (Bel)/Stan Dens (Bel) 45 punten

2. Milan Van Den Haute (Bel)/Jasper Bertels (Bel) 34

3. Niccolo Galli (Ita)/Mattia Pinazzi (Ita) 34

4. Elmar Abma (Ned)/Justus Willemsen (Ned) 30

5. Nicolas Hamon (Fra)/Hugo Pommelet (Fra) 29

6. Michiel L’Eau (Bel)/Lennert Bertels (Bel) 28

7. Arthur Senrame (Bel)/Renzo Raes (Bel) 27

8. Calum Moir (GBr)/Matthew Brennan (GBr) 22

9. Fabian Weiss (Zwi)/Damien Fortis (Zwi) 20

10. Harry Codd (GBr)/Ben Wiggins (GBr) 14

11. Benjamin Boos (Dui)/Malte Maschke (Dui) 13

12. Peter Bheki/Philip Mathiesen (Den) 4