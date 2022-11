Finalisten Miss België zijn bekend: deze Limburgse meisjes maken kans op het kroontje

Baron Resort Sharm El Sheikh in Egypte, dat is de volgende stop voor de 32 finalisten in de race naar het kroontje. Eind deze maand zoeken ze de zon op voor fotoshoots, filmopnames en defilés. Drie Limburgse meisjes mogen hun bikini en mooiste outfits inpakken.

Sinds zondag 18 september draagt ze al een kroontje: dat van Miss Limburg. Haifa Salem Ali (20) hoopt dat in februari te mogen inruilen voor een groter exemplaar. De Bilzerse vluchtte toen ze acht jaar was met haar ouders uit de Somalische hoofdstad Mogadishu.“De oorlogsdreiging werd er steeds groter”, vertelde Haifa eerder al in HBvL. “Tegelijkertijd werd mijn mama met de dood bedreigd vanwege een familiekwestie. Mama zag ook geen toekomst voor mij in Somalië, dus ze wilde daar zo snel mogelijk weg.” Na een lange lijdensweg die onder meer via Jemen, Turkije, Bulgarije, Hongarije, Servië, Duitsland en Nederland liep, verblijven ze sinds 2015 in België. Bilzen is nu een zevental jaar haar thuisstad: “We zouden nooit nog ergens anders willen wonen.” Haifa zit in haar zesde jaar Toerisme aan de Hotelschool in Hasselt maar droomt luidop van de titel. En dat kan ze bovendien in zes talen: Somalisch, Arabisch, Turks, Bulgaars, Engels en Nederlands. “Ik heb er eigenlijk altijd van gedroomd om een miss te worden. Daarom zet ik nu de stap. Ik wil aan iedereen laten zien dat vluchtelingen ook iets kunnen bereiken in hun leven.”

© Kevin Swijsen

Tijdens de verkiezing van Miss Limburg moest de Genkse Christina Lalomia (19) tevreden zijn met een tweede plek. De Genkie met Griekse en Italiaanse roots werd geboren op Valentijn en ziet een job in het lager onderwijs wel zitten, omdat ze zich graag over kinderen ontfermt. Buiten haar studie klust ze bij in een Grieks familierestaurant.

© Kevin Swijsen

Eva Keusters (25) uit Tessenderlo mocht als derde mee op het podium tijdens de provinciale verkiezing. Maar dat wil niets zeggen. De huidige Miss België Chayenne van Aarle werd tijdens haar verkiezingsjaar in Antwerpen ook tweede eredame, maar ging enkele maanden later toch met de hoofdprijs naar huis. Eva volgt na vijf jaar rechten nu een master in het notariaat.