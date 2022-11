Sabine (60) zit al twee weken vast in haar appartement door defecte lift: “Door machtsspel voor onderhoudscontract”

Sabine kan al vijftien dagen haar appartement niet meer uit door een defecte lift in het gebouw. — © Jeffrey Roos

Oostende/Vilvoorde

Vijftien dagen: zo lang zit Sabine Appermont uit Oostende al opgesloten in haar appartement op de eerste verdieping door een defect aan de lift. Sabine heeft een spierziekte en is afhankelijk van haar rolstoel. De vrouw is het slachtoffer van een machtsspel bij de firma die de lift heeft geplaatst. “We proberen zo snel mogelijk een oplossing te vinden”, klinkt het bij de syndicus.