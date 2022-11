Europese ministers houden vrijdag spoedberaad over migratie

De Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden op vrijdag 25 november spoedberaad over de aanslepende migratieproblemen. Dat heeft het Tsjechische voorzitterschap van de Europese Unie donderdag gemeld.

In de tweet stelt het Tsjechische voorzitterschap dat “de huidige situatie op alle migratieroutes” besproken zal worden, maar de aanleiding voor het spoedberaad is de recente diplomatieke rel tussen Frankrijk en Italië over de opvang van migranten die gered werden door de Ocean Viking. Rome weigerde het ngo-schip met 230 migranten aan boord te laten aanmeren, waarna Frankrijk uiteindelijk een haven opende.

De Franse president Emmanuel Macron en de Italiaanse president Sergio Mattarella hebben de plooien intussen enigszins gladgestreken, maar de rel illustreerde eens te meer de al jaren aanslepende verdeeldheid onder de lidstaten over de aanpak van de migratiekwestie en de solidariteit bij de opvang van asielzoekers.

Met het zogenaamde Migration Compact ondernam de Europese Commissie in 2020 een nieuwe poging om de tegenstellingen te overstijgen tussen de frontliniestaten, de bestemmingslanden en de landen die niet willen deelnemen aan de relocatie van asielzoekers, maar ook over die plannen raken de lidstaten het maar niet eens.