Silvio Berlusconi vrijgesproken in ‘bunga bunga’-corruptieschandaal

De beschuldigingen tegen de 86-jarige leider van de conservatieve Forza Italia-partij - die deel uitmaakt van de huidige regeringscoalitie - werden uiteindelijk niet bevestigd, aldus de rechters volgens persagentschap Ansa. Een medebeklaagde, de zanger Mariano Apicella, werd eveneens vrijgesproken.

De zaak was het gevolg van de zogenaamde ‘bunga bunga’-feestjes met jonge vrouwen die meer dan tien jaar geleden plaatsvonden in zijn villa. De feestjes leidden tot verschillende rechtszaken.

Berlusconi en Apicella werden in deze zaak beschuldigd van omkoping omdat de politicus de zanger zou hebben betaald voor het afleggen van valse verklaringen. Hij zou gelogen hebben over de beschuldiging dat Berlusconi in 2013 seks zou hebben gehad met een minderjarige prostituee. Ook in die zaak werd Berlusconi vrijgesproken, omdat er geen bewijs was dat hij op de hoogte was van haar leeftijd. Vorig jaar achtte de rechtbank ook al niet bewezen dat hij een pianist had omgekocht om te liegen in hetzelfde proces.

Volgens Ansa pleitte de openbaar aanklager voor de vrijspraak omdat de tijdslijn rond de betalingen niet klopte. Zo bleken die uitgevoerd voor de feestjes in kwestie en konden ze dus niet verbonden zijn aan de valse verklaringen.

Berlusconi moet ook nog voor de rechtbank verschijnen in Milaan voor gelijkaardige omkopingsklachten.