“We willen jongeren goesting doen krijgen in cultuur, hen inspireren om zelf op het podium te staan”, zeggen Eline Develtere (fABULEUS), An Leemans (C-Mine), Dirk De Lathauwer (fABULEUS), Linda Cesar (CC Maasmechelen), Hans Lenders (De Velinx), Bo Moelans (De Adelberg) en Eleen Daneels (fABULEUS). — © Serge Minten

Genk

Gezocht: man/vrouw die tegen maart 100 Limburgse jongeren in skateparken, sportclubs, dansscholen en op straat vindt om auditie te doen voor een circusvoorstelling. Wie doorstoot, gaat een jaar aan het trainen. Om in 2024 op het podium in Limburg en Vlaanderen te staan.