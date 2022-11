Twee Russen en een Oekraïner zijn in Nederland tot levenslang veroordeeld voor het neerhalen van vlucht MH17 in 2014 boven Oost-Oekraïne. De Rus Oleg Poelatov is vrijgesproken. Bij het drama kwamen 298 inzittenden om. “Er is recht gesproken. Ik ben opgelucht en blij”, reageerde een nabestaande die drie familieleden bij de ramp verloor.