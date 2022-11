In Beringen zijn vijf woninginbraken gepleegd. De daders forceerden telkens een raam. Ze sloegen toe op twee plaatsen op de Hasseltsesteenweg en in twee huizen in de Waterbroekenstraat in Koersel en in een huis in de Doelvoetstsraat. Op de meeste plaatsen was er grote wanorde na de doorzoeking van het huis. De inbrekers zochten geld en juwelen. Op een plaats werd het kleingeld van de vijfjarige zoon meegenomen.

maw