Opnieuw zeker 18 doden bij protesten in Iran

Bij protesten in heel Iran zijn op een dag tijd nog eens 18 mensen om het leven gekomen.

Volgens mensenrechtenorganisaties zijn in het noordwesten zeker vijf manifestanten gedood door de ordediensten. Zowel in de stad Bukan als in Sanandaj schoten de ordediensten met scherp op manifestanten.

In de centrale stad Isfahan zouden onbekenden drie leden van de Basij-militie hebben gedood, aldus de Iraanse staatsmedia. De meeste protesten in die stad zouden volgens ooggetuigen wel vreedzaam zijn verlopen.

In de zuidwestelijke stad Iseh schoten onbekenden dan weer met aanvalsgeweren op de mensenmassa. Het staatspersagentschap Irna berichtte over een “terreuraanval”. Ooggetuigen ontkenden de informatie van de staatsmedia weliswaar. Volgens inwoners openden woensdag de ordediensten in Iseh het vuur en kwamen daarbij minstens 10 mensen om het leven, onder wie een kind.

Dodentol

Volgens mensenrechtenactivisten zouden bij de protesten intussen al 360 mensen gedood zijn. Onder hen zouden er 56 minderjarigen en 46 leden van de ordehandhavers zijn, aldus de Amerikaanse organisatie Human Rights Activists News Agency. Ongeveer 16.000 mensen zouden opgepakt zijn.

De protesten braken uit na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini op 16 september, na een arrestatie door de zedenpolitie omdat ze de kledingvoorschriften geschonden zou hebben. In heel het land gaan sindsdien mensen de straat op om te protesteren tegen politiegeweld en voor vrouwenrechten. De politie treedt hard op tegen de demonstranten, die ook roepen om het aftreden van het autoritaire regime.