In een huis op de Sint-Truidersteenweg in Hasselt is afgelopen week ingebroken in een huis. De daders forceerden de deur van een huis. Vervolgens werd het raam van de garage open gewrikt. In huis werden nog twee deuren opengebroken. Er zou niets zijn gestolen.

Bij een inbraak in een huis in de Herkerstraat in Wimmertingen zijn juwelen en cash gestolen.

maw