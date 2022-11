Vergeten en vergeven? Sergio Ramos en Mo Salah vegen spons over Champions League-incident en begroeten elkaar hartelijk in Dubai

Mo Salah moest in de Champions League-finale van 2018 vroegtijdig naar de kant. De reden? Een judoworp van Real Madrid-speler Sergio Ramos had ervoor gezorgd dat de Egyptenaar met een pijnlijke schouder niet verder kon spelen. Vanop de tribune zag hij hoe Loris Karius nadien pijnlijk in de fout ging en Real Madrid de Champions League de lucht in kon steken.

Vier jaar later kwamen de twee elkaar nog eens tegen. Salah koesterde blijkbaar nog maar weinig wrok tegenover de Spanjaard en begroette Ramos hartelijk. De strijdbijl lijkt dus begraven.

Salah en Ramos moeten allebei het WK in Qatar aan zich laten voorbijgaan. Salah wist zich met Egypte niet te kwalificeren voor het eindtoernooi, Ramos werd dan weer niet geselecteerd bij Spanje.

Beide heren waren in Dubai aanwezig voor de Dubai International Sports Conference en de Dubai Globe Soccer Awards. Onder anderen Zlatan Ibrahimovic maakte ook de oversteek naar het Midden-Oosten.